Псковские власти запустят цифровую систему учета тестирования населения на коронавирус

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 10 тыс. человек, а суточная статистика по количеству инфицированных обновляет максимумы шестой день подряд, планируют запустить цифровую систему учета всех исследований на COVID-19. Это позволит решить проблему с задержками в тестировании, на которые массово жалуются жители, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников.

В конце октября губернатор пояснял, что ему "практически в ежедневном режиме" поступают обращения от граждан с жалобами на задержку результатов лабораторных исследований, которая составляет до двух недель.

"Задержки по тестам тянут огромный клубок проблем в системе здравоохранения. В течение двух-трех недель будет закуплено дополнительное оборудование для усиления лабораторий. Это в том числе снизит нагрузку на специалистов и позволит задействовать их на других участках работы. Планируем ввести компьютерный учет всех исследований. После внедрения этой системы оповещение пациентов о результатах будет происходит автоматически, а значит, без задержек", - сказал Ведерников в своем еженедельном видеообращении к жителям в Instagram.