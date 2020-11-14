Глава Минздрава Украины заразился коронавирусом

"Друзья, несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, к сожалению, сегодня получил положительный тест на COVID-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Работать буду дистанционно, ежедневные брифинги проводить отсюда же", - написал министр в субботу на своей странице в Facebook.

Ранее коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Зеленский с легкими симптомами вируса и Ермак были госпитализированы в столичную ведомственную клинику "Феофания". Коронавирусная инфекция также была выявлена у некоторых высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, заразились министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников.

В субботу на Украине впервые с начала пандемии число выявленных новых случаев заражения коронавирусом превысило 12 тыс. Общее количество заболевших к этому времени достигло 525 176. За весь период 9 508 пациентов умерли, выздоровели 238 802 человека.