В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Главная рождественская ель Нью-Йорка была установлена в субботу в центре крупнейшего американского мегаполиса на площади Рокфеллер-плаза. Трансляцию вела телекомпания NBC.

Хвойное дерево высотой более 23 м, массой около 11 тонн и возрастом около 75-80 лет было доставлено на специальном грузовике ночью с пятницы на субботу. Ель была спилена в местечке Онеотта (штат Нью-Йорк), расположенном к северу от мегаполиса. Несколько десятков рабочих с помощью подъемного крана установили ее на специальный постамент на площади у знаменитого нью-йоркского Рокфеллер-центра.

"Рождественская ель у Рокфеллер-центра символизирует в первую очередь праздник, но ей также приходилось быть символом надежды, стойкости и непоколебимого духа Нью-Йорка во времена Великой депрессии, терактов 11 сентября 2001 года, урагана "Сэнди" [в 2012 году], - указал глава компании Tishman Speyer, владеющей комплексом зданий Рокфеллер-центра, Роб Спейер. - 2020 год был не из простых, но нью-йоркцы выстояли, и мы вернемся еще сильнее и лучше. Мы особенно горды тем, что не отказались от этой традиции в нынешнем году".

В отличие от предыдущих годов, на этот раз зрители не смогут присутствовать на церемонии зажжения огней на одном из главных рождественских символов Нью-Йорка в связи с опасениями распространения нового коронавируса. Однако все желающие смогут по традиции посмотреть ее в прямом эфире вечером 2 декабря. На елке будут зажжены свыше 50 тыс. цветных фонариков, соединенных более чем 8 км проводов. На макушке дерева установят гигантскую хрустальную звезду, созданную мастерами австрийской фирмы Swarovski.

Традиция установки рождественской ели на Рокфеллер-плаза появилась в начале 1930-х годов. Рабочие, возводившие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые в 1931 году установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Тогда шестиметровую ель украсили бумажными гирляндами и лесными ягодами. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась там в 1933 году, с тех пор "лесную красавицу" стали украшать электрическими гирляндами.

С 1997 года церемония включения гирлянд на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире.