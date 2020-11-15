Первые на юге России виртуальные пешеходные переходы оборудуют в 2021 году на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Виртуальные пешеходные переходы, первые на Юге России, установят в Железноводске в Ставропольском крае весной 2021 года, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.

"В Железноводске весной следующего года появятся первые на юге России виртуальные пешеходные переходы. Система будет представлять собой специальный проектор, который мы установим на двух уже существующих "зебрах", а сами переходы будут оборудованы специальными датчиками движения. При приближении человека на проезжей части будет появляться проекция, которую будет видно издалека", - рассказал Моисеев, отметив, что виртуальные пешеходные переходы позволят повысить уровень безопасности на дорогах города.

"Проект будет реализован в рамках цифровизации городского округа на средства призового гранта, полученного от победы во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика", учрежденного Минстроем России", - добавил собеседник агентства.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Цифровая платформа "Умный город" была внедрена в Железноводске по решению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Железноводск стал первым "умным" курортом России, где синхронизировали городские и туристические цифровые сервисы. Курорт стал обладателем гранта в 75 млн рублей благодаря победе в конкурсе Минстроя России "Лучшая муниципальная практика".