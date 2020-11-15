Реставрацию Митридатских лестниц в Керчи завершат раньше срока

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Реставрация одного из главных символов Керчи - Митридатских лестниц, ведущих к вершине горы, где в античное время располагался дворец царя Митридата VI Евпатора, - завершится раньше срока, к концу года, сообщила ТАСС министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

"Митридатские лестницы будут сданы к концу 2020 года. Это долгожданное для жителей и гостей города-героя Керчи событие, которое произойдет раньше намеченного срока. Впервые более чем за 100 лет эти уникальные архитектурные сооружения предстанут обновленными, выполненными на высоком уровне", - отметила Новосельская.

По ее словам, работы выполняло акционерное общество "Баварский дом" из Москвы, общая сумма составила 651,6 млн рублей. Реставраторы полностью разобрали и восстановили все ступени и лестничные марши, произвели установку вазонов, балясин, поручней, усилили конструкции, оборудовали наружное и декоративное освещение, водопровод, канализацию.

"Лестницы ведут на гору Митридат, самую популярную для посещения туристами в Керчи. Отсюда открывается великолепный вид на Керченский пролив, Крымский мост. Здесь находится и отреставрированный к 75-летию великой Победы обелиск Славы. Он является первым воинским памятником, установленным в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза", - сообщила министр.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2017 года во время посещения международного детского центра "Артек" обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ускорить реставрацию объектов. В феврале 2019 года Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реконструкции Митридатских лестниц. Работы по реставрации начались в сентябре в 2019 года, завершить их планировали в 2021 году.

Адъютант герцога Ришелье

В ходе реконструкции лестниц на горе Митридат был найден склеп с захоронением градоначальника Керчи и личного адъютанта основателя Одессы герцога Ришелье Ивана Алексеевича Стемпковского (1789-1832). Он участвовал в Бородинской битве 1812 года. При нем в Керчи было основано уездное училище, расширен торговый порт, казенный сад. Стемпковский одним из первых изучил скифские курганы и бывшие античные поселения Керчи, организовал в городе музей древностей. Его считают одним из основателей отечественной античной археологии.

Стемпковский завещал похоронить себя на горе Митридат. Над склепом была возведена часовня, которая разрушалась в период Крымской и Гражданской войн, позже была восстановлена, а во время Великой Отечественной там шли ожесточенные бои, считалось, что захоронение было утрачено. Но, как выяснилось, склеп, сложенный из каменных блоков, не был поврежден.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, впервые был восстановлен облик градоначальника. Этими работами занимались специалисты пластической реконструкции Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН. Для идентификации использовался единственный сохранившийся прижизненный портрет И. А. Стемпковского. Сейчас специалисты работают над созданием бюста градоначальника.

Символы Керчи

Большая Митридатская лестница получила название от горы Митридат, где находилась резиденция царя античного Боспорского царства Митридата VI Евпатора. Лестница в 432 ступени была построена в середине XIX века и ведет на гору Митридат.

Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По информации архитекторов, реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов, однако не была завершена - не были проведены работы по отводу почвенных вод. Некоторые детали лестницы утрачены. Левая часть второго яруса была разрушена вследствие подмыва почвенными водами.

Построенная в 1866 году в классицистическом стиле Малая Митридатская лестница имеет второе название - Константиновская - в честь купца первой гильдии Алексея Константинова, на пожертвования сына которого сооружение было возведено. Лестница реставрировалась в 1960 и 1989 годах. При современном обследовании было выявлено множество дефектов.