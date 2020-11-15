Мультимедийные музеи истории казачества создадут в нескольких регионах России

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Ставропольские казаки помогут в создании мультимедийных казачьих музеев в российских регионах. Проектом, который уже работает на Ставрополье, заинтересовались в Татарстане, Санкт-Петербурге, Северной Осетии и других регионах, рассказал ТАСС руководитель "Мобильного мультимедийного музея истории казачества" Игорь Кочубеев.

"Есть предварительные договоренности с представителями разных регионов. Есть запрос от Волжского войскового казачьего общества, республики Татарстан, от казаков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поступило предложение от Астраханского казачьего округа по запуску отделений мультимедийного музея, Оренбургского войска - Свердловская область и Оренбургская область, но ближайшие планы - открытие филиала музея в городе Владикавказе (Северная Осетия-Алания)", - сказал он.

Материалы мультимедийного музея, созданного на Ставрополье, могут быть адаптированы для других регионов. "У нас есть определенный опыт, мы бы хотели его максимально тиражировать там, где это востребовано. Само направление перспективно, хотя довольно сложно с точки зрения создания контента. Вопрос непременно упирается в финансовые ресурсы, оборудование довольно дорогостоящее, мы активно консультируем братьев-казаков по вопросам участия в грантовых конкурсах", - отметил Кочубеев.

Создание первого мультимедийного музея истории казачества началось на Ставрополье в 2018 году. Авторы проекта разработали видеоматериалы в формате VR 360 об истории и традициях казачества. Оборудование музея состоит из 25 комплектов очков виртуальной реальности и мобильного шатра. В течение 2020 года и в 2021 году музей совершит несколько сотен выездов по территории Ставропольского края.

"Подготовлены блоки по шести тематикам, рассказывающим об истории и культуре казачества от момента возникновения казаков и до настоящего времени. В рамках программы "Казаки на фронте" рассказывается о вкладе казаков в созидание победы в Великой Отечественной войне. Планируем в общей сложности провести 300 презентаций в образовательных учреждениях, казачьих кадетских классах, патриотических клубах, на различных мероприятиях. Музей, в частности, в 2020 году был представлен на Всероссийском слете казачьей молодежи", - пояснил руководитель проекта.

Проект "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" реализуется на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов и грантового конкурса Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".