Кабмин возместит затраты Татарстана на создание нового здания инфекционной больницы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей Татарстану на возмещение расходов на строительство здания Республиканской инфекционной больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"Более 1 млрд рублей будет выделено Татарстану, чтобы возместить расходы региона на строительство нового здания Республиканской инфекционной больницы. Новый корпус для лечения пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями открылся в Казани в августе 2020 года. Он был построен всего за 100 дней по индивидуальному проекту, которым уже заинтересовались многие регионы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стационар рассчитан на 232 места, однако в случае чрезвычайной ситуации количество мест может быть увеличено до 500. Новое здание оборудовано аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием.

Согласно пояснительной записке к документу, создание нового стационара дало возможность перепрофилированным под помощь больным с коронавирусом клиникам вернуться к обычному режиму работы и оказанию плановой помощи гражданам.

На строительство и оснащение нового корпуса больницы выделили 1,8 млрд рублей. Работы проводили за счет средств регионального бюджета.