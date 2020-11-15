Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 22 572

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 572, до 1 925 825. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Днем ранее штаб сообщал о 22 702 новых случаях, что стало максимумом за все время пандемии.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе (по 0,6%), Республике Марий Эл, Калмыкии, Татарстане и Чукотском автономном округе (по 0,7%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 6 271 в Москве, 1 944 в Санкт-Петербурге, 812 в Московской области, 412 в Нижегородской области, 358 в Карелии.

Всего в настоящее время в РФ болеют 452 654 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 14 456, до 1 439 985. При этом доля уже вылечившихся пациентов снизилась с 74,9% до 74,8%, следует из данных штаба.

За сутки выписаны по выздоровлению 4 266 пациентов в Москве, 937 в Санкт-Петербурге, 451 в Московской области, 336 в Свердловской области и 323 в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 352 против 391 днем ранее. Всего из-за новой инфекции умерли 33 186 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба. В субботу она составляла 1,73%.

За сутки скончались 75 пациентов в Москве, 41 в Санкт-Петербурге, 14 в Ростовской области, 13 в Нижегородской области, 12 в Московской области.