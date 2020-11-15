Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,07

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся в воскресенье до отметки 1,07. На этом же уровне показатель находится в Москве, а еще в субботу он был ниже единицы и составлял 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не находится ниже единицы. При этом в Ростовской области, Ханты-Мансийском автономном округе и в Красноярском крае он равен 1. В остальных субъектах показатель держится выше этой отметки.

В Воронежской области коэффициент составил 1,01, в Нижегородской и Иркутской областях - 1,03, в Свердловской области - 1,09, в Подмосковье он вырос до 1,15.

Самый высокий показатель отмечается в Санкт-Петербурге, где суточный прирост числа заболевших приблизился к 2 тыс. Там коэффициент находится на отметке 1,25 второй день подряд.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.