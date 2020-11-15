Министр экономики ФРГ считает, что карантинные меры будут сохраняться несколько месяцев

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Действующие в Германии ограничительные меры пока не переломили ситуацию с распространением коронавируса в стране, не исключено, что частичный карантин будет сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag .

"Промежуточный итог таков, что число случаев заражения, как и прежде, высоко. Намного выше, чем еще две недели назад", - заметил министр. "Несмотря на все усилия, изменения к лучшему пока не удалось достигнуть", - констатировал он. "Мы будем вынуждены жить в условиях значительных мер предосторожности и ограничений как минимум на протяжении следующих четырех-пяти месяцев", - прогнозирует Альтмайер.

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена 16 ноября снова обсудить ситуацию с пандемией с премьер-министрами федеральных земель ФРГ и подвести промежуточные итоги действующего в ФРГ со 2 ноября карантинного режима.

В стране как минимум до конца ноября закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.

За последние сутки, как сообщил Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло на 16 947.