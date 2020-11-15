Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что упрощенная процедура дает возможность получить необходимые документы для применения лекарств или использования медизделий в сжатые сроки.

Решение обсуждалось 2 ноября на заседании Координационного совета при правительстве.

Ранее такой порядок был установлен до конца текущего года.