Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции до 1 января 2022 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
"В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что упрощенная процедура дает возможность получить необходимые документы для применения лекарств или использования медизделий в сжатые сроки.
Решение обсуждалось 2 ноября на заседании Координационного совета при правительстве.
Ранее такой порядок был установлен до конца текущего года.