Росприроднадзор заподозрил "Омсктрансмаш" в неконтролируемых выбросах

ТАСС, 15 ноября. Росприроднадзор выявил у "Омсктрансмаша" ряд нарушений в сфере природопользования по итогам проверки. Установлено несоответствие эксплуатируемых источников выбросов на предприятии инвентаризации, проведенной в 2015 году, сообщает служба.

"Корректировки до настоящего времени не вносились. Важно, что применяемые методики расчетов выбросов не внесены в реестр Минприроды России, что не позволяет объективно оценить выбросы предприятия. Это ведет к некорректному расчету платы за негативное воздействие, а также возможно неконтролируемое воздействие выбросов на близлежащую территорию от завода", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор также обнаружил, что предприятие проводит сброс сточных вод на рельеф с превышениями установленных нормативов.

"Кроме того, установлены факты образования отходов в отсутствие паспортов и нормативов. Предприятию выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений", - добавили в службе.

ТАСС пока не удалось получить комментарий компании.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.