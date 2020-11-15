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Росприроднадзор заподозрил "Омсктрансмаш" в неконтролируемых выбросах

Также предприятие сбрасывает сточные воды на рельеф с превышениями нормативов

ТАСС, 15 ноября. Росприроднадзор выявил у "Омсктрансмаша" ряд нарушений в сфере природопользования по итогам проверки. Установлено несоответствие эксплуатируемых источников выбросов на предприятии инвентаризации, проведенной в 2015 году, сообщает служба.

"Корректировки до настоящего времени не вносились. Важно, что применяемые методики расчетов выбросов не внесены в реестр Минприроды России, что не позволяет объективно оценить выбросы предприятия. Это ведет к некорректному расчету платы за негативное воздействие, а также возможно неконтролируемое воздействие выбросов на близлежащую территорию от завода", - говорится в сообщении.

Росприроднадзор также обнаружил, что предприятие проводит сброс сточных вод на рельеф с превышениями установленных нормативов.

"Кроме того, установлены факты образования отходов в отсутствие паспортов и нормативов. Предприятию выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений", - добавили в службе.

ТАСС пока не удалось получить комментарий компании.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.

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