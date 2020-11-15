В России за неделю выявили почти столько же пациентов с коронавирусом, как за весь август

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе возросло на 151 491, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Это максимум с начала пандемии и лишь немного меньше, чем выявили за весь август - тогда за месяц коронавирус подтвердили у 155 338 человек. ТАСС собрал ключевую статистику о новом заболевании за последние семь дней.

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Заразившиеся На этой неделе в России выявили на 10,1% больше инфицированных, чем на прошлой, когда штаб сообщил о 137 553 случаях. Суточный прирост числа заболевших обновлял максимум трижды: 9 ноября стало известно о 21 798 заразившихся, 13-го - о 21 983, а 14-го - о 22 702. В общей сложности, по данным штаба, в стране заразились 1 925 825 человек - примерно 1,3% населения. При сохранении текущей динамики уже в середине следующей недели число инфицированных в России превысит 2 млн. При этом коэффициент распространения коронавируса свидетельствует, что взрывного развития эпидемического процесса не происходит. По подсчетам ТАСС, показатель по-прежнему находится в диапазоне между 1 и 1,1, и в это воскресенье составил 1,07, как и в прошлое. Болеющие и выздоравливающие Число выздоравливающих в России быстро растет: если на прошлой неделе оно увеличилось на 98 746, то на этой - на 115 566 (рост на 17%). Это новый максимум с начала пандемии. За семь дней были зафиксированы два рекорда по количеству вылечившихся за сутки: 11 ноября в штабе сообщили о 18 616 выписанных пациентах, а 12-го - о 18 811. В стране регистрировали более 18 тыс. выздоровевших четыре дня подряд. Доля вылечившихся, которая снизилась по итогам прошлой недели, увеличилась с 74,6% до 74,8%. Всего в стране уже выздоровели 1 439 985 человек. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло на 33 276, до 452 654, следует из данных штаба. Прирост оказался немного ниже, чем в предыдущие семь дней. Однако, как заявляли в Минздраве, в действительности сейчас болеют вдвое больше россиян - до 900 тыс. Умершие

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