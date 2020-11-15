В России за неделю выявили почти столько же пациентов с коронавирусом, как за весь август

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе возросло на 151 491, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Это максимум с начала пандемии и лишь немного меньше, чем выявили за весь август - тогда за месяц коронавирус подтвердили у 155 338 человек.
ТАСС собрал ключевую статистику о новом заболевании за последние семь дней.
Заразившиеся
На этой неделе в России выявили на 10,1% больше инфицированных, чем на прошлой, когда штаб сообщил о 137 553 случаях.
Суточный прирост числа заболевших обновлял максимум трижды: 9 ноября стало известно о 21 798 заразившихся, 13-го - о 21 983, а 14-го - о 22 702.
В общей сложности, по данным штаба, в стране заразились 1 925 825 человек - примерно 1,3% населения. При сохранении текущей динамики уже в середине следующей недели число инфицированных в России превысит 2 млн.
При этом коэффициент распространения коронавируса свидетельствует, что взрывного развития эпидемического процесса не происходит. По подсчетам ТАСС, показатель по-прежнему находится в диапазоне между 1 и 1,1, и в это воскресенье составил 1,07, как и в прошлое.
Болеющие и выздоравливающие
Число выздоравливающих в России быстро растет: если на прошлой неделе оно увеличилось на 98 746, то на этой - на 115 566 (рост на 17%). Это новый максимум с начала пандемии.
За семь дней были зафиксированы два рекорда по количеству вылечившихся за сутки: 11 ноября в штабе сообщили о 18 616 выписанных пациентах, а 12-го - о 18 811. В стране регистрировали более 18 тыс. выздоровевших четыре дня подряд.
Доля вылечившихся, которая снизилась по итогам прошлой недели, увеличилась с 74,6% до 74,8%. Всего в стране уже выздоровели 1 439 985 человек.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло на 33 276, до 452 654, следует из данных штаба. Прирост оказался немного ниже, чем в предыдущие семь дней. Однако, как заявляли в Минздраве, в действительности сейчас болеют вдвое больше россиян - до 900 тыс.
Умершие
С 9 по 15 ноября штаб сообщил о 2 649 умерших из-за новой инфекции, что стало новым максимумом с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован на прошлой неделе - 2 302 смерти.
В среду, 11 ноября, стало известно о 432 летальных исходах за сутки, а на следующий день - о 439. Это самые высокие показатели за все время распространения коронавируса в России.
Условная летальность заболевания (то есть доля умерших в общем числе выявленных случаев) по итогам недели осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба. Она стабилизировалась еще в начале октября.
Однако следует иметь в виду, что информация штаба не является полной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, которую представляет Росстат.
География эпидемии
Самой напряженной ситуация остается в Москве и Санкт-Петербурге, а также окружающих две столицы регионах, свидетельствуют подсчеты ТАСС. В Москве за семь дней выявили 41 945 заразившихся - больше, чем на любой другой неделе. На нее пришлось 27,7% всех подтвержденных в стране с 9 по 15 ноября случаев заражения. Однако это ненамного больше, чем с 2 по 8 ноября, когда стало известно о 38 860 инфицированных в городе.
В Санкт-Петербурге, напротив, число выявляемых случаев продолжает быстро расти и уже приблизилось к 2 тыс. в день. Число заболевших на этой неделе оказалось в полтора раза больше, чем на прошлой, - 11 681 против 7 751. На Петербург пришлось 7,7% инфицированных в России, неделей ранее его доля составляла только 5,6%. В Северо-Западном федеральном округе в целом за семь дней коронавирус подтвердили у 25 030 человек. Это сразу на 31,9% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
В Центральной России даже без учета Москвы выявили 21 596 заболевших - на 8,7% больше, чем на прошлой неделе. Это в основном связано с ухудшением ситуации в Подмосковье, где в воскресенье впервые с конца мая подтвердили более 800 случаев заражения.
На третьем месте - Приволжье (16 322 инфицированных). Здесь прирост числа выявляемых случаев замедляется: на этой неделе он составил 6,8% против 7,4% на предыдущей.
Снижаются темпы распространения инфекции и в Сибири (14 104 заразившихся, на 2,3% больше, чем неделей ранее), и на Дальнем Востоке (11 091 и 3,5%, хотя по итогам предшествующих семи дней прирост превышал 10%).
Еще в трех округах они, напротив, немного растут. На Урале показатель поднялся с 5,1% до 7%, там выявили 8 107 новых случаев, на Северном Кавказе - с 5,8% до почти 8,1% (4 657 заболевших), в Южном федеральном округе - с 0,2% до 2,2% (8 639 инфицированных).