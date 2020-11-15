Испытания вакцины "Спутник V" в Индии начнутся на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V", вероятно, поступит в больницу медицинского колледжа им. Ганеша Шанкара Видьяртхи в городе Канпуре на следующей неделе для проведения второй и третьей фаз клинических испытаний на людях. Об этом сообщил журналистам директор этого колледжа доктор Камал.
"Клинические испытания вакцины на людях начнутся со следующей недели. Около 180 добровольцев уже зарегистрировались для испытаний. Руководитель испытаний Саурабх Агарвал определит дозировку вакцины, которую необходимо вводить [испытуемым]. После введения одной дозы состояние добровольцев будет контролироваться, чтобы определить, нужны ли им дальнейшие дозы или нет ", - цитирует в воскресенье Камала агентство PTI.
Он добавил, что полученные данные будут проанализированы, чтобы определить, является ли эта вакцина успешной или нет.
Ранее на текущей неделе партия российской вакцины была доставлена в фармацевтическую компанию Dr. Reddy's Laboratories Ltd в индийский город Хайдарабад.
В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" на индийской территории. Испытания будут включать многоцентровые, рандомизированные, контролируемые исследования, частью которых станет проверка на безопасность и иммуногенность.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.