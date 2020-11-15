Испытания вакцины "Спутник V" в Индии начнутся на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V", вероятно, поступит в больницу медицинского колледжа им. Ганеша Шанкара Видьяртхи в городе Канпуре на следующей неделе для проведения второй и третьей фаз клинических испытаний на людях. Об этом сообщил журналистам директор этого колледжа доктор Камал.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Клинические испытания вакцины на людях начнутся со следующей недели. Около 180 добровольцев уже зарегистрировались для испытаний. Руководитель испытаний Саурабх Агарвал определит дозировку вакцины, которую необходимо вводить [испытуемым]. После введения одной дозы состояние добровольцев будет контролироваться, чтобы определить, нужны ли им дальнейшие дозы или нет ", - цитирует в воскресенье Камала агентство PTI.

Он добавил, что полученные данные будут проанализированы, чтобы определить, является ли эта вакцина успешной или нет.

Ранее на текущей неделе партия российской вакцины была доставлена в фармацевтическую компанию Dr. Reddy's Laboratories Ltd в индийский город Хайдарабад.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V" на индийской территории. Испытания будут включать многоцентровые, рандомизированные, контролируемые исследования, частью которых станет проверка на безопасность и иммуногенность.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.