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Мантуров заявил, что ситуация с лекарствами в России улучшается

Министр при этом отметил, что их потребление в стране выросло в 15 раз
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса. Производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", - сказал он.

Министр сообщил, что объем потребления лекарственных препаратов в стране вырос в 15 раз.

"Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста", - сказал он.

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