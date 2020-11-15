Более 54 млн человек в мире заразились коронавирусом

ТАСС, 15 ноября. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в воскресенье 54 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса , который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 54 006 870, умерли 1 312 868 человек, выздоровели 34 779 380 заразившихся. Наибольшее число заражений - 10 905 598 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 245 614 инфицированных, выздоровели 4 148 444 человека. Далее по числу заражений следует Индия с 8 814 579 выявленными случаями заражения, 129 635 смертями и 8 205 728 выздоровевшими пациентами. Третье место занимает Бразилия, где заразились 5 848 959 граждан, умерли - 165 658, выздоровели - 5 279 452.

РФ, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, занимает пятое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 925 825 случаев заражения, выздоровели 1 439 985 человек, умерли - 32 186. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.