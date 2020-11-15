ОАЭ предоставят уникальным специалистам вид на жительство сроком на 10 лет

ТАСС, 15 ноября. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут предоставлять "золотой" вид на жительство (сроком на 10 лет) для специалистов уникальных и наиболее востребованных в современном мире профессий. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Он отметил, что одобрил указ о "предоставлении "золотого" вида на жительство сроком на 10 лет для обладателей докторских степеней в области медицины, компьютерной инженерии, электроники, программирования, биотехнологий и электротехники". Премьер ОАЭ добавил, что также намерен добавить в этот список обладателей высших научных степеней в области искусственного интеллекта, эпидемиологии, вирусологии и некоторых иных специальностей.

Как отметил глава кабинета ОАЭ, это лишь "первая группа" профессионалов, на которую будет распространяться правило "золотого" вида на жительство в стране. Целью подобной практики, пояснил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, является "сохранение и умножение умов и талантов, которые будут принимать участие в развитии будущего" ОАЭ.