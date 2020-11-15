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ОАЭ предоставят уникальным специалистам вид на жительство сроком на 10 лет

Целью подобной практики, пояснил премьер-министр ОАЭ, является "сохранение и умножение умов и талантов, которые будут принимать участие в развитии будущего" страны

ТАСС, 15 ноября. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут предоставлять "золотой" вид на жительство (сроком на 10 лет) для специалистов уникальных и наиболее востребованных в современном мире профессий. Об этом в воскресенье сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Он отметил, что одобрил указ о "предоставлении "золотого" вида на жительство сроком на 10 лет для обладателей докторских степеней в области медицины, компьютерной инженерии, электроники, программирования, биотехнологий и электротехники". Премьер ОАЭ добавил, что также намерен добавить в этот список обладателей высших научных степеней в области искусственного интеллекта, эпидемиологии, вирусологии и некоторых иных специальностей.

Как отметил глава кабинета ОАЭ, это лишь "первая группа" профессионалов, на которую будет распространяться правило "золотого" вида на жительство в стране. Целью подобной практики, пояснил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, является "сохранение и умножение умов и талантов, которые будут принимать участие в развитии будущего" ОАЭ.

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