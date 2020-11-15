Тайфун "Вамко" обрушился на побережье Вьетнама

ТАСС, 15 ноября. Тайфун "Вамко", унесший жизни более 60 человек на Филиппинах, обрушился днем в воскресенье на побережье Вьетнама. Об этом сообщила газета Vietnam News со ссылкой на вьетнамский Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования.

По его данным, стихия затронула центральные провинции Куангбинь и Хатинь. Скорость порывов ветра в этих районах достигала 32,5 м/с. Тайфун движется в северо-западном направлении со скоростью около 15 км/ч. По прогнозам синоптиков, к 19:00 (15:00 мск) тайфун должен ослабнуть до тропической депрессии.

Тайфун "Вамко" в четверг обрушился на центральный филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны, город Манила. В результате погибли по меньшей мере 67 человек, 21 пострадал, 12 числятся пропавшими без вести. Стихия повредила 25 тыс. домов. Общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре острова, оценивается на данный момент в более чем $34 млн.

"Вамко" - 22-й тропический шторм, сформировавшийся в этом году в Азии, и 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины.