Сербия ввела ограничение на работу всех заведений на 15 дней

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Сербии на 15 дней ограничило работу всех развлекательных заведений и магазинов с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск) сроком на 15 дней. Об этом заявила в воскресенье в специальном обращении к нации премьер-министр страны Ана Брнабич.

"Мы вводим дополнительные жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Прежде всего, мы ограничиваем работу всех развлекательных заведений - ресторанов, кафе, клубов, а также магазинов, всего, кроме аптек, доставки еды, заправочных станций. Их работа ограничивается с 21:00 до 05:00, кроме экономических предприятий, работающих в третью смену. Меры вводятся со вторника, 17 ноября, до 1 декабря ровно на 15 дней, далее правительство решит, ужесточить или продлить [действие] мер", - заявила премьер.

Брнабич отметила, что кабмин рассматривал возможность ведения комендантского часа, однако пока решил воздержаться от этой крайней меры. "Следующая мера - запрещение передвижения людей, но мы против этого, в настоящий момент мы обойдемся без этого, надеемся, что предпринятые меры помогут снижению заболеваемости", - предостерегла премьер.

Глава кабмина напомнила, что по сравнению с соседними странами обстановка в Сербии остается значительно лучше как по числу заболевших, так и по оснащенности тестами, медикаментами и местами в больницах. "Несмотря на высокие показатели заболеваемости, мы <...> в зеленой зоне, но это подходящий момент, чтобы ввести дополнительные меры защиты", - подчеркнула Брнабич. Председатель правительства напомнила, что с точки зрения экономики Сербия закончит год лучшей в Европе.

Согласно данным Минздрава Сербии, в субботу в республике был установлен новый антирекорд по числу инфицированных коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у 3 822 человек, общее число заражений достигло 81 086. Количество летальных исходов за все время пандемии в стране составляет 989.