Эксперт: частные вузы в России вряд ли будут снижать стоимость обучения во время пандемии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские частные вузы вряд ли снизят стоимость обучения для студентов, обучающихся в дистанционной форме. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета Ассоциации негосударственных вузов России, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

"Стоимость обучения, скорее всего, не будет снижена. Она не может быть ниже стоимости бюджетного места, если вуз получает бюджетные места. Между тем, коммунальные платежи и другие расходы даже во время пандемии росли. И подобное повышение сильнее всего бьет по частным вузам, ведь государственным вузам эти траты компенсируются, а нам - нет", - заявил Зернов.

Кроме того, отметил он, выстроить учебный процесс в дистанционном формате непросто. Качественный дистант в полтора раза дороже очного обучения, вузы, имевшие финансовые запасы, потратили их на производство качественного образовательного контента.

По его словам, учебный процесс в частных вузах из-за коронавируса претерпит изменения и после окончания пандемии останется преимущественно смешанным - лекции будут проходить онлайн, практические занятия - очно.

"Весь образовательный процесс будет изменен. Пандемия внесла в нашу жизнь необратимые коррективы. В основном, будет смешанный формат обучения - лекции в дистанционной форме, а практические и лабораторные занятия - в очной", - считает Зернов. По его мнению, все эти изменения дадут стимул развитию информационных технологий. "Человек не будет привязан к рабочему или учебному месту: где бы ни находился преподаватель или студент, у них должны быть возможности провести или посетить лекцию", - отметил Зернов.

Он добавил, что сегодня пандемия дает шанс российскому образованию "вернуть себе позиции мирового лидера образования, которым наша страна была всю вторую половину XX века". "Конечно, тот, кто создаст в дистанте качественный контент, станет лидером образования на постсоветском и постсоциалистическом пространстве. Но для этого необходимо доработать и довести образовательные технологии и образовательный контент до соответствия требованиям дня", - отметил Зернов.