Власти ФРГ планируют создать в декабре сотни прививочных центров по всей стране

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Германские власти планируют в декабре создать сотни центров вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные министерств здравоохранения 16 федеральных земель ФРГ.

Власти большинства регионов намерены в качестве первого шага организовать до двух прививочных центров на административный округ, и по одному - на район или внерайонный город. Кроме того, планируется задействовать мобильные группы специалистов, которые будут делать прививки. Несколько центров будут организованы в городах-землях (Берлин, Бремен, Гамбург), например в столице ФРГ готовятся открыть шесть таких точек.

Как пишет издание, центры, по всей видимости, будут организованы, в частности, в выставочных павильонах. В то же время логистическая концепция пока не проработана ни в одной из федеральных земель, констатирует газета.

В пятницу в германской фармацевтической компании BioNTech не исключили, что к вакцинации жителей ФРГ от нового коронавируса удастся приступить уже в начале следующего года. Таким образом BioNTech и ее американский партнер Pfizer могут стать первыми западными компаниями, которые запустят препарат на рынок. BioNTech ранее опубликовала промежуточные результаты 3-й фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.