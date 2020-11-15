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Пандемия COVID-19

СМИ: католики во Франции провели акции протеста, призвав власти разрешить мессы

Наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Французские католики провели акции протеста с призывом возобновить мессы, запрещенные властями страны с 30 октября в рамках мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM.

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По его информации, наиболее масштабные акции прошли в Страсбурге, Бордо и Нанте. Верующие выразили несогласие с запретом на собрания в соборах и храмах. Они потребовали от властей разрешить проводить службы.

В субботу подобная акция состоялась в Париже возле церкви Сен-Сюльпис, мероприятие завершилось общей молитвой на площади перед собором. Из-за большого количества участников префектура Парижа запретила повторную акцию в воскресенье.

В поддержку католиков выступил председатель Сената (верхняя палата парламента) Жерар Ларше, который в интервью телеканалу LCI выразил мнение, что мессы могли бы возобновиться при условии "соблюдения санитарных мер".

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен намерен принять в понедельник представителей разных конфессий, чтобы обсудить эту проблему. Согласно действующим санитарным ограничениям, культовым местам разрешается продолжить свою работу, однако все массовые мероприятия в них запрещены.

Согласно последним данным властей, с начала пандемии во Франции зафиксировано 1 954 246 случаев заражения коронавирусом.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
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