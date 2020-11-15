Дмитрий Хрусталев рассказал, как попал в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Телеведущий Дмитрий Хрусталёв выписан из больницы под Петербургом, куда он был госпитализирован в субботу. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его менеджер Анна Тригуб.

"Дмитрия выписали из больницы. Уже все хорошо. Спасибо огромное всем, кто переживал за него и всем, кто поддержал родных и близких в трудную минуту!" - отметила она.

Сам Хрусталев сообщил в Instagram, что чувствует себя хорошо. Он рассказал, что ему стало плохо в такси: он потерял сознание, и водитель отвез его в больницу.

"Предварительный диагноз - "лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления". Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента. <…> Поэтому ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование", - написал телеведущий.

Ранее сообщалось, что Хрусталев был госпитализирован в больницу под Петербургом в субботу.

Дмитрий Хрусталев известен зрителям по проектам Comedy Club, Comedy Woman, "Вечерний Ургант", "Танцуй", "Моя мама готовит лучше" и многим другим.