Упрощенная регистрация лекарств и новые максимумы. Главное о коронавирусе за 15 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 925 825 случаев заражения, из них новых — 22 572. За сутки умерли 352 человека, за весь период — 33 186.
- В России за неделю выявили почти столько же пациентов с коронавирусом, как за весь август (151 491).
- Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса до 1 января 2022 года.
Москва
- Всего зафиксировано 510 214 случаев заражения, из них новых — 6 271 (данные Оперштаба Москвы).
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю возросло на 41 945. Это новый максимум с начала пандемии.
- В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" планируют ввести QR-коды. Сейчас для посетителей там работают только постоянные выставки, все концерты и спектакли перенесены на другие площадки.
Мир
- Всего зафиксировано более 54 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Германии планируют создать в декабре сотни прививочных центров по всей стране. Приступить к вакцинации населения могут уже в начале следующего года.
- Министр экономики ФРГ считает, что карантинные меры в стране будут сохраняться еще несколько месяцев.
- Французские католики провели акции протеста с призывом возобновить мессы, запрещенные властями страны с 30 октября.
- На Кипре прошли протесты против карантина. У здания администрации провинции Лимасол собрались сотни митингующих.