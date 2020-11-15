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Пандемия COVID-19

Упрощенная регистрация лекарств и новые максимумы. Главное о коронавирусе за 15 ноября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 925 825 случаев заражения, из них новых — 22 572. За сутки умерли 352 человека, за весь период — 33 186.
  • В России за неделю выявили почти столько же пациентов с коронавирусом, как за весь август (151 491).
  • Кабмин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса до 1 января 2022 года.

Москва

  • Всего зафиксировано 510 214 случаев заражения, из них новых — 6 271 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю возросло на 41 945. Это новый максимум с начала пандемии.
  • В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" планируют ввести QR-коды. Сейчас для посетителей там работают только постоянные выставки, все концерты и спектакли перенесены на другие площадки.

Мир

  • Всего зафиксировано более 54 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Власти Германии планируют создать в декабре сотни прививочных центров по всей стране. Приступить к вакцинации населения могут уже в начале следующего года.
  • Министр экономики ФРГ считает, что карантинные меры в стране будут сохраняться еще несколько месяцев.
  • Французские католики провели акции протеста с призывом возобновить мессы, запрещенные властями страны с 30 октября.
  • На Кипре прошли протесты против карантина. У здания администрации провинции Лимасол собрались сотни митингующих.
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