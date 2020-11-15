СМИ: президент Алжира завершил лечение после заражения коронавирусом

РАБАТ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Алжира 74-летний Абдельмаджид Теббун, который с конца октября находится в одной из больниц Германии, завершил процесс лечения после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в воскресенье информационный портал TSA (Tout sur l'Algerie).

По сведениям его источников из числа официальных лиц, медики подтверждают, что президент завершил рекомендованный план лечения и в настоящее время проходит постпротокольный медицинский осмотр.

На минувшей неделе алжирские власти заявляли, что "состояние здоровья Теббуна постоянно улучшается".

Алжирский лидер 28 октября прибыл в Германию для прохождения углубленного медицинского обследования в крупной специализированной больнице. Перед этим днем ранее он был помещен в отделение специализированной медицинской помощи военного госпиталя Айн-Нааджа в столице Алжира.

24 октября стало известно, что врачи рекомендовали Теббуну уйти в добровольную самоизоляцию сроком на пять дней после того, как ряд сотрудников администрации президента и правительства заразились коронавирусом нового типа.