В Карелии предприятиям общепита запретили работу с 23:00 до 06:00

ТАСС, 15 ноября. Власти Карелии с 19 ноября вводят запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 06:00, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"В распоряжение главы республики Карелия... внесены изменения, связанные с работой магазинов и торговых центров. Кроме того, предприятиям общепита теперь разрешено работать только до 23 часов", - говорится в сообщении.

В объектах розничной торговли площадью свыше 200 кв. м должно быть не более одного посетителя на 30 кв. м. Если общая площадь объекта менее 200 кв. м - не более одного посетителя на 20 кв. м, отмечается в сообщении.

В торговых центрах Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, а также поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерский одновременно могут находиться не более одного человека на 50 кв. м общей площади комплекса, до 15 декабря в них приостанавливается работа детских игровых центров и игровых комнат и будет запрещен доступ к Wi-Fi.

В библиотеках региона наполняемость читальных и компьютерных залов ограничивается 25% от максимально возможной. Работодатели с 15 ноября должны обеспечить доставку сотрудников на работу и обратно домой.

По данным региональных властей, на 15 ноября в Карелии зарегистрирован 10 341 случай заражения новым коронавирусом. Вылечились 5 113 пациентов, умерли 70 человек.