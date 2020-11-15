Толстой выступил против законопроекта о судебном порядке изъятия детей в его нынешнем виде

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция "Единая Россия") в воскресенье выступил категорически против принятия в нынешней редакции законопроекта о запрете внесудебного изъятия детей из семьи, заявив о необходимости проведения широкого общественного обсуждения данной инициативы до ее рассмотрения в первом чтении.

Речь идет о законопроекте, внесенном главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. "На первый взгляд, выступая защитниками прав детей, его авторы пытаются предпринять очередную попытку внедрения в России ювенальных механизмов. Без доказывания вины родителей в 24 часа на закрытом процессе отнять ребенка, пользуясь размытой формулировкой об угрозе здоровью, - такая норма не может существовать в России", - написал Толстой на своей странице в Facebook.

"Ни эта, ни подобная ей инициативы не должны пройти в таком виде. Я и многие мои коллеги будем выступать решительно против, сделаем все, чтобы законопроект не был принят. Спешка в данном вопросе неуместна", - заявил вице-спикер.

По его мнению, документ "пытаются провести тихо, без какого-либо общественного обсуждения", а заложенные в нем формулировки "об угрозе жизни и здоровью, которые можно трактовать как угодно, делает его не просто вредным, но социально опасным". "Если сейчас из-за карантинных ограничений невозможно организовать широкое обсуждение законопроекта, то и принимать его нельзя!" - убежден парламентарий.

"Не для того мы принимали поправки в конституцию, чтобы продолжать заимствовать дурные западные практики. Вмешательство в дела семьи - крайняя мера, и ее надо строжайше регламентировать", - считает депутат. При этом, по его мнению, в России необходимо расформировать органы опеки "и создавать заново таким образом, чтобы даже воспоминания не осталось о тех методичках западных ювенальных НКО, по которым они работают еще с 90-х".

Ранее с аналогичным призывом выступил другой вице-спикер Госдумы, депутат от фракции ЛДПР Игорь Лебедев. В субботу он заявил, что с коллегами будет требовать переноса рассмотрения законопроекта, также указав на неоднозначность формулировок и необходимость провести его широкое обсуждение. И Толстой, и Лебедев при этом ссылались на огромное количество поступивших к ним обращений граждан, обеспокоенных данной инициативой.

Позиция спикера Госдумы

Ожидалось, что законопроект должны рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы на предстоящей неделе, вероятно, во вторник. Однако, как подчеркнул в воскресенье спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "в соответствии с регламентом Государственной думы профильный комитет вправе выносить на Совет Госдумы свое предложение". "Но окончательное решение выносить рассмотрение законопроекта на пленарное заседание или отправить на доработку и дополнительное обсуждение принимает Совет Государственной думы, в который входят представители всех фракций", - отметил Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

Спикер также вновь озвучил свою позицию о том, что "при принятии обсуждаемых поправок в Семейный кодекс должен быть баланс между защитой ребенка и сохранением семьи". Ранее он также призывал к проведению дополнительного обсуждения с участием представителей родительского сообщества, органов опеки, экспертов.

О законопроекте

Законопроект был внесен в июле этого года. Согласно действующим нормам Семейного кодекса РФ, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей. Авторы предлагают передать вопрос изъятия ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни или здоровью из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда, административный порядок изъятия сохраняется лишь для особых случаев, когда ребенку грозит неминуемая гибель.

Документ ранее был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и поддержан правительством при условии устранения замечаний.