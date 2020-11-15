Духовные школы РПЦ в Московском регионе и Петербурге переходят на дистанционку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Духовные школы Русской православной церкви, расположенные в Московском регионе и Санкт-Петербурге, переходят на дистанционный формат обучения с 16 ноября, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"С 16 ноября 2020 до начала второго семестра 2020/21 учебного года духовные школы Московского региона и Санкт-Петербурга переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Переводить региональные семинарии на дистанционнное обучение, согласно сообщению, рекомендуется с учетом эпидситуации в регионе по согласованию с епархиальным архиереем и территориальным органом Роспотребнадзора. "Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риски здоровью учащих и учащихся в период пандемии. Сходные меры были предписаны и рекомендованы министром науки и высшего образования Фальковым В. Н. по отношению к высшим учебным заведениям, подведомственным Министерству высшего образования и науки РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее две духовные академии РПЦ, Российский православный университет и 16 семинарий перешли на дистанционный режим обучения из-за пандемии. При этом 29 октября сообщалось, что семинарии в Пензе и Оренбурге, вводившие из-за роста числа заражений коронавирусом удаленный режим, вернулись к очным занятиям.