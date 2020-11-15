Китайского русиста наградили медалью за укрепление мира и сотрудничества

ПЕКИН, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" вручена в воскресенье председателю Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, китайском русисту Лю Лиминю. Ведомственную награду от имени Россотрудничества вручил в Российском культурном центре в Пекине на праздновании Единого дня выпускника российских (советских) вузов посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"В сегодняшнем мероприятии заключается много смыслов, - сказал корреспонденту ТАСС Денисов. - Но особый смысл в том, что мы смогли собраться без изрядно надоевших нам за эти месяцы медицинских масок". В Пекине, напомнил он, эпидемическая ситуация нормализовалась.

"Собравшиеся, - продолжил дипломат, - люди очень нам близкие". "Хотя они и не думают на русском языке, - отметил он, - но говорят на нем свободно и все, как и мы, ждут возобновления нормальных обменов".

Только в Пекине, напомнил в беседе с корреспондентом ТАСС Лю Лиминь, насчитывается ныне около 40 тыс. членов Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов. Филиалы ассоциации, продолжил он, создаются и в других городах и провинциях. В ассоциацию входят как ветераны, учившиеся в СССР в 1950-х годах, так и выпускники последних трех десятилетий. Выпускники советских вузов составили в первый период существования КНР костяк руководящих кадров молодого китайского государства.

Сейчас интерес к русскому языку в Китае снова растет, рассказал Лю Лиминь. Расширяется преподавание русского в вузах страны. И если раньше люди, изучавшие русский язык, базировались в основном в Пекине, то теперь их много по стране, растет молодое поколение русистов. Повышению интереса к русскому языку, к обучению в российских вузах, считает Лю Лиминь, способствует и развитие отношений между РФ и КНР. Он также отметил все более серьезные ограничения на стажировку, учебу китайских специалистов, студентов в университетах США, что, по мнению китайского русиста, также будет способствовать росту научных, учебных обменов между Россией и Китаем.

На встрече в Российском культурном центре выпускники рассказывали о своей учебе, жизни в России, вспоминали российских друзей. Звучавшим со сцены песням дружно подпевал весь зал.