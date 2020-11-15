Грантовую поддержку Ростуризма получат 16 проектов из Мурманской области

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать проектов из Мурманской области стали победителями грантового конкурса Федерального агентства по туризму, проводившегося с целью поддержки и развития внутреннего и въездного туризма. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мурманская область получит 42 миллиона рублей на реализацию туристических проектов. На федеральный грант по развитию туризма претендовали 4000 проектов со всей страны, победили 472. 16 из них будут реализованы в Мурманской области", - написал губернатор.

Глава региона уточнил, что субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний, где будут подавать морепродукты и блюда Арктической кухни, один из туроператоров средства гранта направит на покупку микроавтобуса с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, владельцы гостиниц и мини-отелей планируют за счет гранта улучшить качество услуг.

"В этом мы турбизнес полностью поддерживаем. Северяне и наши гости должны получать качественный сервис, чтобы ничто не могло испортить впечатления от путешествий по Кольскому краю", - подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что сейчас путешествовать по Арктике выгодно благодаря программе кешбэка, за оформление тура на сайте мирпутешествий.рф до 5 декабря можно вернуть до 20% от стоимости поездки.

Грант в размере 2,6 млн рублей от Ростуризма выиграла база отдыха "Гольфстрим51" из Печенгского района Мурманской области. Ее директор, Сергей Васюкинский, рассказал ТАСС, что поддержка Ростуризма даст шанс на развитие их небольшому семейному бизнесу на границе с Норвегией. "Мы работаем на рынке туристических услуг с 2016 года, пока у нас есть возможность разместить с комфортом 9 человек в гостевом доме, есть гриль-беседки, баня и беседки Шале. Наша база востребована в Печенгском районе, но за счет гранта мы рассчитываем уже к июню 2021 года возвести еще три модульных гостевых дома на 12 человек и принимать туристов из России, а позднее, когда откроют границы, будем готовы встречать гостей из соседней Норвегии и Финляндии", - сказал Васюкинский.

Гранты на развитие туризма

Гранты на развитие туризма предоставляются впервые, на реализацию этой меры поддержки правительство РФ выделило в этом году 1,2 млрд рублей. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны. Средняя сумма запрашиваемого гранта - 2,6 млн руб. Проекты оценивала конкурсная комиссия более чем из 100 экспертов отрасли и представителей общественных организаций, которая определила более 470 проектов-победителей.