В Калмыкии режим ограничений продлили до 29 ноября

ЭЛИСТА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса еще на две недели - до 29 ноября включительно, сообщила в воскресенье пресс-служба главы региона.

"Указом главы Калмыкии от 13 ноября в республике продлен период действия ограничительных мер до 29 ноября включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решение принято по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Калмыкии", - говорится в сообщении.

На заседании было определено, что в республике не достигнуты показатели эпидемиологического благополучия, которые позволяют перейти к следующему этапу снятия ограничений. Сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее сообщалось, что Калмыкия по заболеваемости коронавирусом вышла на плато: в регионе почти в два раза за последние 10 дней увеличилось число выздоровевших, уменьшилось число заболевших. Количество вызовов скорой помощи сократилось на 40%. Как отметил министр здравоохранения региона Юрий Кикенов, стабилизации ситуации поспособствовало соблюдение требований Роспотребнадзора. Ношение масок в местах массового пребывания людей в регионе стало обязательным и контролируется, ограничение работы ресторанов и кафе (с 23:00 до 6:00) действует с 3 сентября.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня. По данным регионального оперативного штаба, в республике зарегистрировано 10 528 случаев заражения (плюс 73 за сутки). Выздоровели и выписаны 7 867 человек, в тяжелом состоянии - 21, из них 14 - на аппарате искусственной вентиляции легких. С начала пандемии умерли 122 пациента.