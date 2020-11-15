Порядка 50 человек собрались на акцию памяти у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 50 человек выстроились в цепь солидарности напротив посольства Белоруссии в Москве. Многие держат в руках свечи и цветы в знак памяти о погибшем 12 ноября 31-летнем минчанине Романе Бондаренко, передает корреспондент ТАСС.

Люди стоят с бело-красно-белыми флагами, некоторые пришли на акцию с фотографиями Бондаренко. Участники периодически скандируют "Жыве Беларусь", проезжающие автомобилисты сигналят в знак поддержки.

Возле посольства дежурят наряды полиции. Задержания не проводись.

В воскресенье в Белоруссии прошла организованная оппозицией акция протеста под лозунгом "Я выхожу" в память об умершем Бондаренко. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", более 500 участников было задержано правоохранительными органами в Минске, Бобруйске, Витебске, Гродно, Могилеве, Новогрудке, Новополоцке, Светлогорске.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.