Bild: власти ФРГ пока не собираются ослаблять карантинные меры

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Германии пока не собираются ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии, и намерены рекомендовать гражданам придерживаться предстоящей зимой определенных правил поведения. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild со ссылкой на собственные источники.

В понедельник, 16 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель обсудит ситуацию с пандемией с премьер-министрами федеральных земель ФРГ, будут подведены промежуточные итоги действующего в ФРГ со 2 ноября карантинного режима. Как пишет Bild, во время состоявшейся в воскресенье видеоконференции с участием главы ведомства канцлера Хельге Брауна и руководителей канцелярий премьер-министров была достигнута договоренность, что речи о послаблениях быть не может. По мнению властей, резкий рост числа новых случаев заражения за счет карантинных мер удалось остановить, но оно остается высоким.

В Берлине хотят согласовать в понедельник каталог с рекомендациями для граждан ФРГ по поведению в условиях пандемии на предстоящую зиму. Их основной посыл - попытаться сократить до минимума контакты. Власти советуют встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем по возможности членам одних и тех же семей. Родителям рекомендуется следить за тем, чтобы их ребенок играл с одним и тем же другом или подругой. В случае появления уже легких симптомов заболевания, простуды граждане должны по возможности оставаться дома и запросить электронный больничный. Власти ФРГ советуют быть особо осторожными при контактах с пожилыми людьми, но не допускать их социальной изоляции.

В то же время в Берлине не исключают и ужесточения карантинного режима в случае ухудшения ситуации с пандемией. Уже сейчас известно, что следующие переговоры канцлера с главами регионов запланированы на 23 ноября, сообщила Bild.

О действующих мерах

Со 2 ноября в Германии как минимум до конца месяца закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только навынос. Не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.

За последние сутки, как сообщил Институт Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло на 16 947.