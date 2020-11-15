В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидают погодные аномалии в течение недели

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Погода с аномальным теплом и аномальным холодом прогнозируется в различных частях России в течение недели. На азиатской территории страны температура будет на 12-20 градусов выше нормы, на севере европейской части - на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории - на 4-6 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом в России погода будет неоднородная. На азиатской территории погода теплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12-20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4-8 градусов, в центре - около нормы, а вот на юге, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Приволжский федеральный округ, Урал, там отрицательные аномалии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на юге европейской части России будет ниже климатической нормы на 4-7 градусов в течение недели.