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Пандемия COVID-19

В Тунисе продлили на три недели действие мер против коронавируса

В стране продолжит действовать комендантский час

ТУНИС, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Хишам Машиши принял решение о продлении в республике на три недели срока действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал Webdo.

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В стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 05:00 до 20:00 в будние дни и с 05:00 до 19:00 в выходные и праздники, а также запрет на проведение молитв, массовых мероприятий и на перемещение между провинциями. Кроме того, для населения остается обязательным соблюдение масочного режима в общественных местах, а рестораны и кафе продолжат работу по укороченному графику до 16:00.

Вместе с тем тунисские власти распорядились полностью возобновить работу всех учебно-образовательных учреждений в республике с понедельника при условии строгого соблюдения санитарных мер.

Согласно последним данным Минздрава Туниса, с момента начала эпидемии в республике в феврале 2020 года зафиксировано 79 339 случаев заражения коронавирусом, от инфекции умерли 2 279 человек.

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ТунисПандемия COVID-19
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