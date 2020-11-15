Глава Минтранса ушел на самоизоляцию по результатам теста на коронавирус

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта Виталий Савельев ушел на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат, - сообщили в министерстве. - В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько".

Виталий Савельев, до этого более 10 лет руководивший "Аэрофлотом", был назначен министром транспорта 10 ноября. На посту он сменил Евгения Дитриха.