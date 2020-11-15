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Пандемия COVID-19

Глава Минтранса ушел на самоизоляцию по результатам теста на коронавирус

Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра Александр Нерадько
Министр транспорта РФ Виталий Савельев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр транспорта РФ Виталий Савельев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта Виталий Савельев ушел на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Его обязанности временно будет исполнять первый заместитель министра - руководитель Росавиации Александр Нерадько. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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"Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат, - сообщили в министерстве. - В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько".

Виталий Савельев, до этого более 10 лет руководивший "Аэрофлотом", был назначен министром транспорта 10 ноября. На посту он сменил Евгения Дитриха.

Теги
РоссияСавельев, Виталий ГеннадьевичПандемия COVID-19
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