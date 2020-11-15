В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 859 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Всего в Москве выявлено 510 214 случаев заражения коронавирусом, из них 6 271 за последние сутки. Выздоровели 367 613 человек.