Борис Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил уведомление о том, что должен самоизолироваться из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства.

"Премьер-министр был оповещен сегодня службой Test and Trace ("Тестировать и отслеживать" - прим. ТАСС), что ему требуется самоизолироваться, поскольку он вступал в контакт с неким человеком, анализы которого на COVID-19 оказались положительными. Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать [в своей резиденции] на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса", - отмечается в сообщении, которое приводит агентство PA.

"Премьер-министр чувствует себя хорошо и не демонстрирует симптомов COVID-19", - подчеркивается в тексте.

С момента начала пандемии инфекция была выявлена у ряда членов британского правительства и королевской семьи. В апреле с коронавирусом госпитализировали и самого Джонсона. В лондонской больнице он провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. К исполнению своих обязанностей премьер вернулся 27 апреля.

Согласно поступившей в воскресенье информации, число выявленных за сутки новых случаев заражения в Великобритании составило почти 25 тысяч, зарегистрировано 168 летальных исходов. Общее количество случаев инфицирования с начала пандемии приблизилось к отметке в 1,37 млн. Всего в королевстве умерли 51 934 человека, что является самым высоким показателем в Европе.