"Известия": соцработников хотят освободить от ухода на дому за людьми с опасными болезнями

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в декабре законопроект, дающий соцработникам право отказываться от помощи гражданам на дому, если у них выявлены острые инфекционные заболевания, психические расстройства, тяжелая форма туберкулеза или продвинутая стадия рака. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" .

По данным издания, соцработник сможет отказать в предоставлении услуг только при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. Однако, если нуждающийся в помощи получит заключение с подтверждением его "безопасности", предоставление услуг будет возобновлено.

"О таких изменениях в законодательстве нас просили сами социальные работники, которые опасаются за свое здоровье и жизнь. У нас есть граждане, которым положены услуги социального обслуживания на дому. При этом они могут иметь опасные инфекционные заболевания. По идее, такие лица должны находиться в специализированных учреждениях и получать соцподдержку там", - пояснил газете причины для разработки законопроекта его автор, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, данный вопрос уже урегулирован для стационаров медицинских учреждений, перечень опасных заболеваний для которых устанавливает Минздрав РФ. По аналогии с этим предложено решить ситуацию с оказанием услуг на дому. "В некоторых регионах она уже урегулирована на местном уровне, но учитывая, что это проблема федерального уровня, нами был разработан такой законопроект", - добавил Нилов, отметив, что инициатива появилась до пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщают "Известия", в правительстве России поддерживают законопроект, однако предлагают его доработать. "В законопроекте отсутствуют положения, определяющие форму и порядок выдачи заключения, на основании которого возможно возобновление предоставления указанных социальных услуг. В целях обеспечения реализации предлагаемых изменений представляется необходимым предусмотреть положение, закрепляющее за федеральным органом исполнительной власти полномочие по определению формы и порядка выдачи такого заключения", - отмечается в заключении правительства. В кабмине полагают, что целесообразным будет предусмотреть возможность применения данного заключения для возобновления предоставления социальных услуг в стационарной форме.

По данным газеты, правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект. В "Справедливой России" и КПРФ отметили, что инициативу можно поддержать, однако она решит лишь одну часть проблем, оставив больных без помощи. В партиях считают, что в таком случае необходимо будет создание специальной службы, которая взяла бы на себя социальные функции. В ЛДПР законопроект поддерживают, в "Единой России" пока не сформировали мнение, поскольку фракция планирует изучить документ более детально.