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Пандемия COVID-19

Венесуэла планирует получить более 10 млн доз вакцины "Спутник V"

По словам президента страны Николаса Мадуро, "Венесуэла будет также производить российскую вакцину" на своей территории

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла рассчитывает получить свыше 10 млн доз российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в воскресенье президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

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"Мы позаботились о том, чтобы нам поставили более 10 млн вакцин в первом триместре следующего года", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter. По словам Мадуро, "Венесуэла будет также производить российскую вакцину" на своей территории.

Как проинформировал глава государства, исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес обсуждала вопрос поставки вакцины в Венесуэлу во время визита в Москву, куда она прибыла 12 ноября.

В октябре в южноамериканской стране начались клинические испытания вакцины "Спутник V". Мадуро сообщил, что его сын и старшая сестра выразили желание стать добровольцами.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПандемия COVID-19
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