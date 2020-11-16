Эксперт считает, что глэмпинг может стать быстрорастущим сегментом арктического туризма

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Модульные быстровозводимые гостиницы (глэмпинги) позволят увеличить доходы арктических регионов за счет привлечения туристов, при этом такие проекты можно реализовать с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Такое мнение выразил ТАСС доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

"Такой современный вариант экологического туризма как глэмпинг может стать одним из самых быстроразвивающихся направлений туризма. Глэмпинг реально позволит развить экономику Арктики, увеличить налоговые поступления в региональные бюджеты, создать новые рабочие места и, самое главное, сохранить уникальную и неповторимую природу Русской Арктики", - считает Воротников.

Он отметил, что в соответствии с законодательством о ГЧП в проектах по развитию глэмпинга возможно использование механизма инфраструктурной ипотеки, что позволит создать самую современную, экологичную инженерную, туристическую и общественную инфраструктуру.

"Развитие глэмпинга позволит привлечь наиболее обеспеченных туристов. Наиболее высокий потенциал имеют арктические регионы с самобытным этнокультурным наследием. Например, это Чукотка и Якутия, где развита высокохудожественная продукция народно-художественных промыслов. Безусловно, туризм может принести дополнительный доход в бюджеты этих регионов", - уверен эксперт.