"Известия": Роскомнадзор заблокировал с начала 2020 года более 10 тыс. пиратских сайтов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал с начала 2020 года более 10 тыс. пиратских сайтов, что почти вдвое больше, чем за весь 2019 год, когда общее число заблокированных сайтов составило 6 тыс. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Как рассказали изданию в Медиакоммуникационном союзе, ведущем реестр пиратских копий контента российских правообладателей, которые впоследствии удаляются из поисковой выдачи, за последние полгода было заблокировано порядка 4,2 млн ссылок, в то время как с ноября 2018 года по май 2020 года в этом реестре было около 2,8 млн ссылок.

"Известия", ссылаясь на данные компании WebKontrol, отмечают, что в первой половине 2020 года общее число ссылок на нелегальный контент в Рунете возросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Компания WebKontrol работает с западными правообладателями, по их поручению отыскивает копии контента и затем обращается к владельцам площадок с требованием их удалить, сообщает издание. Как уточнили в WebKontrol, наибольший рост замечен в количестве ссылок на пиратский контент в социальных сетях, где его размещают сами пользователи, - на 161% в сравнении с первой половиной 2019 года. В компании объяснили это тем, что у соцсетей наиболее крупные аудитории и в них проще всего найти нелегальный контент.

В пресс-службе соцсети "Одноклассники" газете сообщили, что из-за больших объемов загружаемых видеороликов и трансляций полностью отследить их невозможно, поэтому видео, нарушающие права, оперативно блокируются по запросам правообладателей. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе "ВКонтакте", обеспечение защиты авторских прав происходит благодаря технологии цифровых отпечатков, которую компания совершенствует по мере появления современных достижений техники в области копирования и распространения информации.