Ураган "Йота" усилился до второй категории

ТАСС, 16 ноября. Ураган первой категории "Йота" усилился до второй категории. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США.

Согласно его оценкам, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 44,7 м/с. В настоящее время циклон находится на расстоянии 175 км к востоку от острова Провиденсия в Карибском море и движется в западном направлении со скоростью 4 м/с.

Ожидается, что ураган "Йота" станет причиной сильных ветров, опасных для жизни приливов и сильных дождей. Отмечается, что для некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.