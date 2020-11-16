СМИ: в Японии могут отменить новогодние мероприятия с участием императорской семьи

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Управление делами японского императорского двора рассматривает возможность отмены новогодних мероприятий с участием императорской семьи, традиционно проводимых для местного населения в январе, из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo .

Ежегодно в первые дни января десятки тысяч жителей Японии собираются перед императорским дворцом в Токио, чтобы увидеть императорскую чету. Император с императрицей, а также другие члены императорской семьи несколько раз в течение дня выходят на специальный балкон, защищенный пуленепробиваемым стеклом, и приветствуют собравшихся. Отмечается, что последний раз это традиционное мероприятие было отменено в 1990 году по случаю общенационального траура, объявленного в связи со смертью императора Хирохито.

В Японии на протяжении последней недели фиксируют более тысячи новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. Местные власти признают, что речь может идти о третьей волне коронавируса. Динамика прироста новых случаев заражения ухудшилась в Японии на фоне смягчения в стране ограничительных мер и восстановления отрасли внутреннего туризма. Сейчас в стране практически не действуют никакие ограничения на ведение бизнеса из-за пандемии. Ношение защитных масок носит рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, однако даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.