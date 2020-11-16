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МВД внедряет анализ ДНК тканей животных для расследования экопреступлений

Всего, по данным ведомства, с начала года на территории страны совершено почти 17 тыс. экологических преступлений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты МВД России используют анализ ДНК тканей различных животных и рыб для расследования экологических преступлений на территории страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос.

"Современные молекулярно-генетические технологии позволяют проводить исследования не только генома человека, но и анализировать ДНК тканей различных животных, в том числе рыб, при расследовании экологических преступлений, связанных с незаконной добычей и оборотом особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, приводящих к значительному сокращению биоразнообразия", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в ведомстве, для этого определены научно-практические подходы. Кроме того, специалисты уже опробовали и модернизировали методики молекулярно-генетического анализа ДНК с учетом имеющейся материально-технической базы.

Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России, влекут за собой уголовную ответственность по ст. 258.1. УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"). Максимальное наказание за нарушение закона по этой статье - лишение свободы на срок до девяти лет.

Всего, по данным МВД, с начала года на территории страны совершено почти 17 тыс. экологических преступлений. Это на 0,6% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Почти половина из этих экопреступлений раскрыта.

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