В Хабаровском крае региональный материнский капитал увеличат на 10 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Размер регионального материнского капитала в Хабаровском крае увеличится с будущего года, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"С января следующего года в Хабаровском крае на четыре процента будут проиндексированы ряд социальных выплат для семей с детьми. Одна из них - региональный материнский (семейный) капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующего ребенка. Ранее соответствующее поручение дал Михаил Дегтярев. С нового года размер краевого материнского капитала вырастет на 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 200 тыс. до 208 тыс. рублей, а на детей, рожденных после 1 января 2019 года - с 250 тыс. до 260 тыс. рублей. В случае, если семьи уже частично использовали средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на 4%.

Краевой материнский капитал предоставляется с 2011 года. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, в том числе газификацию жилья. Также средства могут быть использованы на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг для родителей и детей. За это время выплату в регионе оформили более 29,1 тыс. семей, из которых свыше 14 тыс. уже распорядились средствами. Со следующего года также изменится размер ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующих детей. На эти цели в бюджете региона на 2021 год запланировано более 1,8 млрд рублей. Эта выплата предоставляется со дня рождения ребенка и выплачивается до достижения им возраста трех лет. Размер пособия в этом году составляет 15 248 рублей, со следующего года он будет равен прожиточному минимуму для детей.

Сейчас в регионе рассматривается бюджет на будущий год и на плановый период 2022 и 2023 года. Сообщалось, что средства краевого бюджета на 2021 будут направлены на реализацию 35 государственных программ. На социальную сферу - образование, здравоохранение, соцполитику, культуру и другие направления - предусмотрено 63,2% от всех расходов. "Проект бюджета направлен на достижение приоритетов, обозначенных в указах и поручениях президента РФ, озвученных в послании президента Федеральному собранию, а также безусловное выполнение всех принятых обязательств перед жителями края", - уточнили ТАСС в Министерстве финансов Хабаровского края.

Доходы краевого бюджета на 2021 год, по информации министерства, предварительно составят 97,5 млрд рублей, на 2022 год - 101,2 млрд рублей, на 2023 год - 103 млрд рублей. Расходы краевого бюджета составят на три года 105 млрд рублей, 101,2 млрд рублей и 103 млрд рублей соответственно. Дефицит краевого бюджета составит на будущий год 7,5 млрд рублей.