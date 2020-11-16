В Степанакерт в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 475 жителей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт в Нагорном Карабахе вторую колонну с беженцами - в город вернулись 475 жителей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт. В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", - сообщили в российском военном ведомстве.

Межведомственный центр гуманитарного реагирования, созданный в рамках указа президента России Владимира Путина, обеспечил безопасность возвращения и перемещения мирных жителей в свои дома.

Ранее в субботу было осуществлено сопровождение девяти автобусов с 250 беженцами.