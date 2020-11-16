{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Степанакерт в сопровождении российских миротворцев вернулись еще 475 жителей

Ранее российские миротворцы сопроводили девять автобусов с 250 беженцами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт в Нагорном Карабахе вторую колонну с беженцами - в город вернулись 475 жителей. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

На эту тему
"Дипломатический успех России". Мировые СМИ о соглашении по Нагорному Карабаху

"15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт. В колонне из 19 автобусов вернулись в Степанакерт 475 человек. Колонна проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь Степанакерта", - сообщили в российском военном ведомстве.

Межведомственный центр гуманитарного реагирования, созданный в рамках указа президента России Владимира Путина, обеспечил безопасность возвращения и перемещения мирных жителей в свои дома.

Ранее в субботу было осуществлено сопровождение девяти автобусов с 250 беженцами.

 

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Пандемия COVID-19
Все школы Приморья возобновили очное обучение после осенних каникул
При этом на дистанционном обучении остаются 499 учеников из 23 образовательных организаций края
Читать полностью