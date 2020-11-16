Все школы Приморья возобновили очное обучение после осенних каникул

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. В Приморье все школы после осенних каникул возобновили очное обучение детей, на дистанционном обучении находятся 499 учеников из 23 образовательных организаций. В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что 30 октября, в последний день перед началом каникул, в регионе на карантин были закрыты шесть школ, частично были переведены на онлайн-обучение 7 317 учеников в 66 образовательных организациях.

Каникулы для приморских школьников начались 30 октября, в восьми муниципалитетах края, в том числе Владивостоке, их продлили до 14 ноября. Во время перерыва в образовательном процессе сотрудники школ имели возможность провести дополнительную, усиленную санитарную обработку помещений.

"На сегодня все школы вышли с каникул, работают очно, с соблюдением всех [эпидемиологических] требований", - сообщили в правительстве.

На заседании краевого оперативного штаба в минувшую субботу заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова рекомендовала усилить санитарно-эпидемиологические меры в учреждениях общего образования. "Проверка температуры, дополнительная дезинфекция, наличие масок - на все это нужно обратить внимание. Также важно оперативно реагировать на признаки заболевания, чтобы вовремя купировать очаги инфекции", - сказала Морозова.

За минувшие сутки в Приморском крае выявлено 215 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружен у 18 719 человек, 13 895 пациентов справились с болезнью.