"Ведомости": водителей автобусов обяжут использовать средства против сна за рулем

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ занимается разработкой национального стандарта, в соответствии с которым с 2021 года водителей пассажирских автобусов обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, в России будут внедряться устройства, одобренные отраслевым союзом "Нейронет" и созданные в рамках дорожной карты "Национальной технологической инициативы" (НТИ). По словам исполнительного директора "Нейронета" Александра Семенова, прототипы этих приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле. Одним из таких устройств является специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии (исследования нервной проводимости - прим. ТАСС). Другим элементов системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третим станет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Как пояснил Семенов, все эти элементы можно будет использоваться как по отдельности, так и вместе.

"Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, - сообщили изданию в пресс-службе Минтранса. - При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией".

"Ведомости" напоминают, что с 2018 года в столичном общественном транспорте внедряется система контроля состояния водителей "Антисон", которая использует камеру с инфракрасной подсветкой. На сегодняшний день данной системой оборудовано более 7 500 автобусов, электробусов и трамваев, а в планах - оснастить ею весь парк наземного транспорта. В пресс-службе "Мосгортранса" отметили, что внедрение системы "Антисон" стало одной из причин снижения аварийности на дорогах.

Как пояснили "Ведомостям" в Минпромторге РФ, разработка нового стандарта находится в завершающей фазе. В ведомстве добавили, что не позднее первого квартала 2021 года запланировано определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации.

Руководитель службы по связям с общественностью Российской венчурной компании (РВК) Елена Бизюкова сообщила газете, что экспертную поддержку в разработке стандарта окажет непосредственно РВК. "Как проектный офис НТИ РВК курировала создание и апробацию систем поддержания работоспособности водителей на базе технологий искусственного интеллекта в рамках дорожной карты "Нейронет", - отметила она.