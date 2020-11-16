До конца года 15 медиков из Якутии пройдут обучение в ведущих клиниках Москвы

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Обучение по повышению квалификации в ведущих клиниках Москвы до конца года пройдут 15 медиков из Якутии, пять из них уже вылетели в столицу, сообщила на брифинге в понедельник заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Сегодня пять наших работников учреждений здравоохранения вылетели в город Москва. По соглашению с департаментом здравоохранения Москвы до конца года 15 медиков со всей республики пройдут повышение квалификации в ведущих клиниках города Москвы", - сказала Балабкина, отметив, что обучение начинается 16 ноября, в понедельник.